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Клімкін відреагував на смерть активістки Гандзюк

Клімкін відреагував на смерть активістки Гандзюк

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Не тільки правоохоронні органи, а все суспільство в Україні має зробити все, щоб не допустити в подальшому нападів на громадянських активістів, подібних тому, який стався на Катерину Гандзюк. Про це повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін в Twitter, передає УНН.

"Якщо не зможемо закінчити те, що робила Катерина Гандзюк, то точно нічого не зможемо. Справа не лише в правоохоронних органах. Справа в нас і в тому, що ми робимо, аби таке жахіття не просто не трапилось, а навіть не можна було уявити. Це буде їй найкращою даниною, а не просто багато слів", - зазначив міністр.

Нагадаємо, сьогодні вранці народний депутат Олена Сотник повідомила, що радниці мера Херсона Катерини Гандзюк, яку наприкінці липня облили кислотою, "більше немає". Цю інформацію пізніше підтвердили в поліції.

Як повідомило УНН джерело у правоохоронних органах, за попередніми даними, причиною смерті став тромб.

Після смерті Гандзюк справу нападу на неї з кислотою перекваліфікували на вбивство.

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