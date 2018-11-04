Клімкін відреагував на смерть активістки Гандзюк
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Не тільки правоохоронні органи, а все суспільство в Україні має зробити все, щоб не допустити в подальшому нападів на громадянських активістів, подібних тому, який стався на Катерину Гандзюк. Про це повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін в Twitter, передає УНН.
"Якщо не зможемо закінчити те, що робила Катерина Гандзюк, то точно нічого не зможемо. Справа не лише в правоохоронних органах. Справа в нас і в тому, що ми робимо, аби таке жахіття не просто не трапилось, а навіть не можна було уявити. Це буде їй найкращою даниною, а не просто багато слів", - зазначив міністр.
Нагадаємо, сьогодні вранці народний депутат Олена Сотник повідомила, що радниці мера Херсона Катерини Гандзюк, яку наприкінці липня облили кислотою, "більше немає". Цю інформацію пізніше підтвердили в поліції.
Як повідомило УНН джерело у правоохоронних органах, за попередніми даними, причиною смерті став тромб.
Після смерті Гандзюк справу нападу на неї з кислотою перекваліфікували на вбивство.