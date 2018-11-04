Клімкін відреагував на смерть активістки Гандзюк

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Не тільки правоохоронні органи, а все суспільство в Україні має зробити все, щоб не допустити в подальшому нападів на громадянських активістів, подібних тому, який стався на Катерину Гандзюк. Про це повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін в Twitter, передає УНН.