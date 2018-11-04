Климкин отреагировал на смерть активистки Гандзюк
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Не только правоохранительные органы, а все общество в Украине должно сделать все, чтобы не допустить в дальнейшем нападений на гражданских активистов, подобных тому, который произошел на Екатерину Гандзюк. Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин в Twitter, передает УНН.
"Если не сможем закончить то, что делала Екатерина Гандзюк, то точно ничего не сможем. Дело не только в правоохранительных органах. Дело в нас и в том, что мы делаем, чтобы такой ужас не просто не случался, а чтобы его даже нельзя было представить. Это будет ей лучшей данью, а не просто много слов", - отметил министр.
Напомним, сегодня утром народный депутат Елена Сотник сообщила, что советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, которую в конце июля облили кислотой, "больше нет". Эту информацию позже подтвердили в полиции.
Как сообщил УНН источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, причиной смерти стал тромб.
После смерти Гандзюк дело нападения на нее с кислотой переквалифицировали на убийство.