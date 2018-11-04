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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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8 марта, 13:20 • 108987 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 117055 просмотра

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7 марта, 19:45 • 155570 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 148421 просмотра

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7 марта, 15:45 • 138378 просмотра

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Климкин отреагировал на смерть активистки Гандзюк

Климкин отреагировал на смерть активистки Гандзюк

Киев  •  УНН

 • 18036 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Не только правоохранительные органы, а все общество в Украине должно сделать все, чтобы не допустить в дальнейшем нападений на гражданских активистов, подобных тому, который произошел на Екатерину Гандзюк. Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин в Twitter, передает УНН.

"Если не сможем закончить то, что делала Екатерина Гандзюк, то точно ничего не сможем. Дело не только в правоохранительных органах. Дело в нас и в том, что мы делаем, чтобы такой ужас не просто не случался, а чтобы его даже нельзя было представить. Это будет ей лучшей данью, а не просто много слов", - отметил министр.

Напомним, сегодня утром народный депутат Елена Сотник сообщила, что советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, которую в конце июля облили кислотой, "больше нет". Эту информацию позже подтвердили в полиции.

Как сообщил УНН источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, причиной смерти стал тромб.

После смерти Гандзюк дело нападения на нее с кислотой переквалифицировали на убийство.

Украинские Национальные Новости

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