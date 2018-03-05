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Клімкін: в європейському законодавстві не має бути винятків для “Північного потоку-2”

Клімкін: в європейському законодавстві не має бути винятків для “Північного потоку-2”

Київ • УНН

 • 8719 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. Російський проект “Північний потік-2” має повністю підпадати під європейське енергетичне законодавство, і в цьому випадку не має бути жодного винятка для цього проекту. Про це сьогодні сказав міністр закордонних справ України Павло Клімкін на спільному брифінгу з міністром закордонних справ Фінляндії Тімо Сойні, передає УНН.

“Для нас фундаментально важлива підтримка у тому, що цей проект має у будь-якому випадку повністю підпадати під європейське енергетичне законодавство. Не може бути будь-якої мови про виключення, які дозволять „Газпрому“ маніпулювати цим проектом”, — наголосив він.

У той же час П.Клімкін зазначив, що Фінляндія має обмежений вплив на “Північний потік-2”, оскільки цей проект має пройти не через територіальні води, а виключно через економічну зону у Фінляндії.

Як повідомляв УНН, Президент Петро Порошенко назвав "Північний потік-2" загрозою для енергетичної безпеки ЄС.

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