Клімкін: в європейському законодавстві не має бути винятків для “Північного потоку-2”
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Російський проект “Північний потік-2” має повністю підпадати під європейське енергетичне законодавство, і в цьому випадку не має бути жодного винятка для цього проекту. Про це сьогодні сказав міністр закордонних справ України Павло Клімкін на спільному брифінгу з міністром закордонних справ Фінляндії Тімо Сойні, передає УНН.
“Для нас фундаментально важлива підтримка у тому, що цей проект має у будь-якому випадку повністю підпадати під європейське енергетичне законодавство. Не може бути будь-якої мови про виключення, які дозволять „Газпрому“ маніпулювати цим проектом”, — наголосив він.
У той же час П.Клімкін зазначив, що Фінляндія має обмежений вплив на “Північний потік-2”, оскільки цей проект має пройти не через територіальні води, а виключно через економічну зону у Фінляндії.
Як повідомляв УНН, Президент Петро Порошенко назвав "Північний потік-2" загрозою для енергетичної безпеки ЄС.