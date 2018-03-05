Климкин: в европейском законодательстве не должно быть исключений для "Северного потока-2"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Российский проект "Северный поток-2" должен полностью подпадать под европейское энергетическое законодательство, и в этом случае не должно быть никаких исключений для этого проекта. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин на совместном брифинге с министром иностранных дел Финляндии Тимо Сойни, передает УНН.
"Для нас фундаментально важна поддержка в том, что этот проект имеет в любом случае полностью подпадать под европейское энергетическое законодательство. Не может быть никакой речи об исключениях, которые позволят "Газпрому" манипулировать этим проектом", - подчеркнул он.
В то же время П.Климкин отметил, что Финляндия имеет ограниченное влияние на "Северный поток-2", поскольку этот проект должен пройти не через территориальные воды, а исключительно через экономическую зону в Финляндии.
Как сообщал УНН, Президент Петр Порошенко назвал "Северный поток-2" угрозой для энергетической безопасности ЕС.