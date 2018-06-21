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Клімкін розповів про протидію безпековим викликам РФ в Азовському морі

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Одним з ключових і політико-дипломатичних і правових засобів впливу на Росію через безпекові виклики в Азовському морі є звернення України до міжнародного арбітражу в рамках конвенції з морського права. Про це на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Литовської Республіки Лінасом Лінкявічюсем заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає кореспондент УНН.

“Одним з ключових і політико-дипломатичних і правових засобів є наше звернення до міжнародного арбітражу в рамках конвенції з морського права. Це звернення є всеохоплюючим. Воно повністю стосується і Азовського моря, і ресурсів, і всіх прав України, які Росія там порушує. Ми будемо послідовно доводити і нашу політичну, і юридичну позицію, і на основі цього обов’язково досягнемо тих рішень, що Росія, по-перше, має припинити ці порушення, а по-друге, компенсувати Україні все те, що вона до цього зробила”, — сказав міністр, відповідаючи на запитання, чи має Україна політико-дипломатичні методи впливу на Росію в Азовському морі.

За його словами, на думку МЗС, це є найефективнішим способом впливу.

“Звичайно, маємо здійснювати всі безпекові заходи, які виходять за рамки політико-дипломатичних. Ми розуміємо, що Росії за визначенням довіряти неможна. Вона може вдатись до подальших провокацій кожної хвилини — тому ми маємо розуміти, що безпекова ситуація вздовж наших кордонів в Азовському морі має контролюватись, і ми постійно інформуємо про розвиток ситуації наших партнерів”, — додав він.

Як повідомляв УНН, Секретар РНБО України Олександр Турчинов заявив, Росія може влаштувати військові провокації на Азовському узбережжі.

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