Климкин рассказал о противодействии вызовам РФ в Азовском море

“Одним из ключевых и политико-дипломатических и правовых средств является наше обращение в международный арбитраж в рамках конвенции по морскому праву. Это обращение является всеобъемлющим. Оно полностью касается и Азовского моря, и ресурсов, и всех прав Украины, которые Россия там нарушает. Мы будем последовательно доказывать и нашу политическую и юридическую позицию, и на основе этого обязательно достигнем тех решений, Россия, во-первых, должна прекратить эти нарушения, а во-вторых, компенсировать Украине все то, что она до этого сделала”, — сказал министр, отвечая на вопрос, имеет Украина политико-дипломатические методы воздействия на Россию в Азовском море.

По его словам, МИД считает, что это самый эффективный способ воздействия.

“Конечно, должны осуществлять все оборонные мероприятия, которые выходят за рамки политико-дипломатических. Мы понимаем, что России по определению доверять нельзя. Она может прибегнуть к дальнейшим провокациям в люьую минуту — поэтому мы должны понимать, что ситуация по безопасности вдоль наших границ в Азовском море должна контролироваться, и мы постоянно информируем о развитии ситуации наших партнеров”, - добавил он.

Как сообщал УНН, секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, Россия может устроить военные провокации на Азовском побережье.