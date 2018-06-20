Клімкін розповів про майбутню зустріч з головою МЗС Угорщини

“Ми будемо зустрічатись у п’ятницю в Закарпатті: два міністри закордонних справ, два міністри освіти (України та Угорщини — ред.) — ми з пані Лілією (Гриневич - ред.) їдемо завтра ввечері, і також угорська громада. Позиція є чіткою: ми вважаємо, що наші українські угорці мають залишатись на 100% угорцями, але вони також мають на 100% бути українськими громадянами, оскільки зараз вони дискриміновані через те, що у багатьох з них немає реальних знань української мови”, — сказав Клімкін.

За словами глави МЗС, те, про що каже українська сторона — це зміна методики, це можливість дати кожному вивчити українську і використовувати її. Далі, звичайно, особистий вибір за кожним.

“На цій основі ми з Лілією і будемо говорити. Все інше — це вже технології: яким чином буде реалізовуватись цей закон. Звичайно, буде потрібен час для того, щоб підготувати вчителів — ми це не зможемо зробити дуже швидко. Потрібен час для того, щоб змінити методики. Але маємо це зробити, і маємо більше зробити для громади. Коли я буду розмовляти, буду питати: а що ще, не тільки в сенсі закону про освіту, ми можемо зробити для того, щоб наші громади почували себе добре”, — зазначив міністр.

Як повідомляв УНН, Україна та Угорщина домовились провести консультації щодо закону “Про освіту”.