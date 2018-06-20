Климкин рассказал о предстоящей встрече с главой МИД Венгрии

"Мы будем встречаться в пятницу в Закарпатье: два министра иностранных дел, два министра образования (Украины и Венгрии - ред.),мы с госпожой Лилией (Гриневич - ред.) едем завтра вечером, и также венгерская община. Позиция четкая: мы считаем, что наши украинские венгры должны оставаться на 100% венграми, но они также имеют на 100% быть украинскими гражданами, поскольку сейчас они дискриминированы из-за того, что у многих из них нет реальных знаний украинского языка", - сказал Климкин.

По словам главы МИД, то, о чем говорит украинская сторона - это изменение методики, это возможность дать каждому выучить украинский и использовать его. Далее, конечно, личный выбор за каждым.

"На этой основе мы с Лилией и будем говорить. Все остальное - это уже технологии: каким образом будет реализовываться этот закон. Конечно, потребуется время для того, чтобы подготовить учителей - мы это не сможем сделать очень быстро. Нужно время для того, чтобы изменить методики. Но мы должны это сделать, и должны больше сделать для общества. Когда я буду говорить, буду спрашивать: а что еще, не только в смысле закона об образовании, мы можем сделать для того, чтобы наши общины чувствовали себя хорошо", - отметил министр.

Как сообщал УНН, Украина и Венгрия договорились провести консультации по закону "Об образовании".