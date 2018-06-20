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Клімкін: Росія розглядає політв’язнів як товар

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Україна має використовувати всі можливі чинники для тиску на Росію в питанні звільнення українських в’язнів та заручників. Про це на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Латвійської Республіки Едгарсом Рінкевичсом заявив голова українського МЗС Павло Клімкін, передає кореспондент УНН.

"Росія розглядає політичних в’язнів і заручників як певний товар, яким можна торгувати, який можна використовувати як емоційний пресинг", - наголосив він, коментуючи недопущення українського Омбудсмена Людмили Денісової до "бранців Кремля".

За словами Клімкіна, Україна має використовувати все, в тому числі чемпіонат світу з футболу, будь-які інші можливості, щоб тиснути на Росію, щоб їх звільнити.

"Впевнений, що процес навіть відвідання також буде складним. Ми працюємо з нашими друзями та партнерами щодо того, щоб він був успішним, але треба пам’ятати: для нас важливо переконатись, що наші хлопці в нормальному фізичному і психологічному стані, але наша мета - звільнити їх", - підкреслив міністр.

Як повідомляв УНН, Омбудсмена України Людмилу Денісову, яка перебуває у РФ, не допустили до українці в ув'язненні у Росії - Олега Сенцова, Миколи Карпюка, Романа Сущенка.

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