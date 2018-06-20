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Климкин: Россия рассматривает политзаключенных как товар

Климкин: Россия рассматривает политзаключенных как товар

Киев  •  УНН

 • 7979 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Украина должна использовать все возможные факторы для давления на Россию в вопросе освобождения украинских заключенных и заложников. Об этом на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Латвийской Республики Эдгарсом Ринкевичсом заявил глава украинского МИД Павел Климкин, передает корреспондент УНН.

"Россия рассматривает политических заключенных и заложников как некий товар, которым можно торговать, который можно использовать как эмоциональный прессинг", - подчеркнул он, комментируя недопущение украинского омбудсмена Людмилы Денисовой к "пленникам Кремля".

По словам Климкина, Украина должна использовать все, в том числе чемпионат мира по футболу, любые другие возможности, чтобы давить на Россию, чтобы их освободить.

"Уверен, что процесс также посещения также будет сложным. Мы работаем с нашими друзьями и партнерами над тем, чтобы он был успешным, но надо помнить: для нас важно убедиться, что наши ребята в нормальном физическом и психологическом состоянии, но наша цель - освободить их", - подчеркнул министр.

Как сообщал УНН, Омбудсмена Украины Людмилу Денисову, которая находится в РФ, не допустили к украинцам в заключении в России - Олегу Сенцову, Николаю Карпюку, Роману Сущенко.

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