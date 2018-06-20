Климкин: Россия рассматривает политзаключенных как товар

"Россия рассматривает политических заключенных и заложников как некий товар, которым можно торговать, который можно использовать как эмоциональный прессинг", - подчеркнул он, комментируя недопущение украинского омбудсмена Людмилы Денисовой к "пленникам Кремля".

По словам Климкина, Украина должна использовать все, в том числе чемпионат мира по футболу, любые другие возможности, чтобы давить на Россию, чтобы их освободить.

"Уверен, что процесс также посещения также будет сложным. Мы работаем с нашими друзьями и партнерами над тем, чтобы он был успешным, но надо помнить: для нас важно убедиться, что наши ребята в нормальном физическом и психологическом состоянии, но наша цель - освободить их", - подчеркнул министр.

Как сообщал УНН, Омбудсмена Украины Людмилу Денисову, которая находится в РФ, не допустили к украинцам в заключении в России - Олегу Сенцову, Николаю Карпюку, Роману Сущенко.