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Клімкін: РФ потрібно позбавити права проведення ЧС-2018

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Росію треба позбавити права на проведення Чемпіонату світу з футболу в 2018 році. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу МЗС України.

“Захід зобов’язаний відреагувати в такий спосіб, який би змусив Росію відчути наслідки своїх дій. Росія не заслуговує на те, щоб приймати у себе такий престижний турнір. В ідеалі я хотів би, щоб Росію позбавили права проведення цього заходу”, — зазначено у повідомленні дипломатичного відомства.

У разі неможливості таких санкцій для Росії, Клімкін закликав усі нації бойкотувати цей чемпіонат.

“Проведення його в Росії не об’єднає народи світу, а лише збагатить Росію і дасть їй в руки потужний пропагандистський інструмент, якого вона просто не заслуговує”, — підсумував Клімкін.

Як повідомляв УНН, Футбольна асоціація Англії проти бойкоту ЧС-2018 в Росії.

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