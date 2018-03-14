Футбольна асоціація Англії проти бойкоту ЧС-2018 в Росії - ЗМІ

В асоціації зазначили, що чемпіонат світу не є політичною подією. В той же час відзначається, що, якщо МЗС Великобританії проінформує про можливу загрозу безпеці англійської делегації, то позиція асоціації може бути переглянута.

Повідомляється, що головний тренер збірної Англії по футболу Гарет Саутгейт у четвер, 15 березня, виступить з офіційною заявою з цього питання.

Нагадаємо, у середу прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей оголосила , що призупиняє всі заплановані двосторонні зустрічі на високому рівні між Великою Британією і Росією через отруєння в Солсбері екс-полковник запасу російського ГРУ та його дочки. Крім того, жоден високопоставлений британський представник не поїде на чемпіонат світу з футболу, який проходитиме цього року в Росії.