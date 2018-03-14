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Футбольна асоціація Англії проти бойкоту ЧС-2018 в Росії - ЗМІ

Футбольна асоціація Англії проти бойкоту ЧС-2018 в Росії - ЗМІ

Київ • УНН

 • 8713 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Футбольна асоціація Англії (FA) не погоджується з бойкотом чемпіонату світу 2018 року, який пройде в Росії, якщо футбол буде використаний в якості політичного інструменту, повідомляє видання Daily Mail, передає УНН.

В асоціації зазначили, що чемпіонат світу не є політичною подією. В той же час відзначається, що, якщо МЗС Великобританії проінформує про можливу загрозу безпеці англійської делегації, то позиція асоціації може бути переглянута.

Повідомляється, що головний тренер збірної Англії по футболу Гарет Саутгейт у четвер, 15 березня, виступить з офіційною заявою з цього питання.

Нагадаємо, у середу прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей оголосила , що призупиняє всі заплановані двосторонні зустрічі на високому рівні між Великою Британією і Росією через отруєння в Солсбері екс-полковник запасу російського ГРУ та його дочки. Крім того, жоден високопоставлений британський представник не поїде на чемпіонат світу з футболу, який проходитиме цього року в Росії.

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