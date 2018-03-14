Футбольная ассоциация Англии против бойкота ЧМ-2018 в России - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Футбольная ассоциация Англии (FA) не согласна с бойкотом чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России, если футбол будет использован в качестве политического инструмента, сообщает издание Daily Mail, передает УНН.
В ассоциации отметили, что чемпионат мира не является политическим событием. В то же время отмечается, что, если МИД Великобритании проинформирует о возможной угрозе безопасности английской делегации, то позиция ассоциации может быть пересмотрена.
Сообщается, что главный тренер сборной Англии по футболу Саутгейт в четверг, 15 марта, выступит с официальным заявлением по этому вопросу.
Напомним, в среду премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что приостанавливает все запланированные двусторонние встречи на высоком уровне между Великобританией и Россией из-за отравления в Солсбери экс-полковник запаса российского ГРУ и его дочери. Кроме того, ни один высокопоставленный британский представитель не поедет на чемпионат мира по футболу, который пройдет в этом году в России.