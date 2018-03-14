Климкин: РФ нужно лишить права проведения ЧМ-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россию надо лишить права на проведение Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
“Запад должен отреагировать таким образом, который бы заставил Россию почувствовать последствия своих действий. Россия не заслуживает того, чтобы принимать у себя такой престижный турнир. В идеале я хотел бы, чтобы Россию лишили права проведения этого мероприятия”, — говорится в сообщении дипломатического ведомства.
В случае невозможности таких санкций для России, Климкин призвал все нации бойкотировать этот чемпионат.
“Проведение его в России не объединит народы мира, а лишь обогатит Россию и даст ей в руки мощный пропагандистский инструмент, которого она просто не заслуживает”, — подытожил Климкин.
Как сообщал УНН, Футбольная ассоциация Англии против бойкота ЧМ-2018 в России.