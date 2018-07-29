Клімкін прокоментував рішення Ради федерації РФ щодо Криму

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КИЇВ. 29 липня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що рішенням Ради федерації про проголошення 19 квітня “Днем прийняття Криму, Тамані та Кубані до складу Російської імперії (1783 рік)” Росія демонструє свою слабкість, огризаючись на декларації низки цивілізованих країн. Про це міністр написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Учорашнім випадом щодо Криму Росія демонструє свою слабкість, огризаючись на декларації низки цивілізованих країн. Жалюгідний хід: трохи покопирсатися в історії, аби знайти виправлення сьогоднішнім злочинам. РФ шукає аргументи в минулому, а цивілізований світ — в міжнародному праві”, — зазначив міністр.

Нагадаємо, 28 липня Рада федерації РФ на засіданні в суботу затвердила закон, яким в Росії вирішили зробити події часів Російської імперії “кримським святом”.

Нова пам’ятна дата буде 19 квітня — так званий день прийняття Криму, Тамані та Кубані до складу Російської імперії в 1783 році.

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