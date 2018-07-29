Климкин прокомментировал решение Совета федерации РФ по Крыму

"Вчерашним выпадом по Крыму Россия демонстрирует свою слабость, огрызаясь на декларации ряда цивилизованных стран. Жалкий ход: немного покопаться в истории, чтобы найти исправления сегодняшним преступлениям. РФ ищет аргументы в прошлом, а цивилизованный мир - в международном праве", - отметил министр.

Напомним, 28 июля Совет федерации РФ на заседании в субботу утвердил закон, которым в России решили сделать события времен Российской империи "крымским праздником".

Новая памятная дата будет 19 апреля - так называемый день принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи в 1783 году.