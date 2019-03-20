Клімкін прокоментував ініціативу РФ рахувати "борг України за 23 роки анексії Криму"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін, коментуючи ініціативу Держдуми Росії щодо стягнення компенсації за “економічні втрати” Криму, понесені нібито під час перебування півострова в складі України, згадав про збитки України від століть російської окупації. Про це глава МЗС написав у Twitter, передає УНН.
“У них там в Держдумі чергова криза жанру — взялися рахувати „борг України за 23 роки анексії Криму“: створили робочу групу, оцінюють збитки, все серйозно. У нас чомусь нікому на думку не спадало вимагати компенсації за кілька століть російської окупації України? А хоча...”, — пише міністр.
Нагадаємо, 20 березня Рада Держдуми Росії обговорює питання про стягнення компенсації за “економічні втрати” Криму, понесені нібито під час перебування півострова в складі України.
Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року Президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості".