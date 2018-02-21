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Клімкін про відносини з Польщею: минуле не можна переписати прийняттям законів

Клімкін про відносини з Польщею: минуле не можна переписати прийняттям законів

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Україна та Польща мають вести історичний діалог, а не історичні суперечки. Про це сказав голова МЗС України Павло Клімкін під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ Данії Андерсом Самуельсеном, передає кореспондент УНН.

"Я вважаю, що переговори (віце-прем'єр-міністра України - ред.) Павла Розенка (щодо українсько-польських відносин, зокрема, закону про ІНП - ред.) були дуже складними, але конструктивними. Те що сьогодні відбувається в Польщі - це бажання шляхом прийняття так званих меморіальних законів створити особливе сприйняття свого минулого, і ставити себе, якщо хочете, більш білими і пухнастими, ніж інших. Так не буває. У нас є минуле, яке мало дуже позитивні моменти і сторони. Це - сторіччя, коли ми жили і розвивалися разом. Це минуле не можна переписати шляхом прийняття законів. Це минуле можна збагнути і осягнути тільки шляхом історичного діалогу. Ми за цей історичний діалог, ми за те, щоб хоча б зрозуміти позицію один одного, як я завжди кажу нашим польським друзям, і я наголошую, що цей діалог має вестися з друзями", - сказав П.Клімкін.

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За словами міністра, він готовий "визнати вину окремих представників України або загонів, в тому, що вони робили на Волині" або вшанувати пам'ять польських жертв і чекає на таке ж ставлення від іншої сторони.

Пам'ять і сприйняття цієї пам'яті, зазначив міністр, можуть бути або спільними, або держави будуть "грати в політичні ігри, намагаючись побудувати свою власну історичну реальність шляхом законів".

"Ми залишились друзями, у нас є багато спільного, наші мови дуже схожі. Але якщо ми починаємо сперечання, якою була наша історія, і малюємо якісь картини, потрібні для внутрішніх політичних маніпуляцій, так ми дійдемо до того, що будемо сперечатись, у кого вареники кращі чи пироги. І це насправді дуже небезпечно", - підсумував він.

Нагадаємо, 6 лютого ввечері президент Польщі А.Дуда підписав оновлений закон про Інститут національної пам'яті. 14 лютого він направив новий закон на розгляд до Конституційного суду.

Прийняті парламентом Польщі зміни в закон про ІНП, що передбачають покарання за звинувачення поляків у Голокості, а також за пропаганду "бандерівської ідеології", викликали широкий резонанс, зокрема, в Ізраїлі, США, а також в Україні.

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