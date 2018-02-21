Климкин об отношениях с Польшей: прошлое нельзя переписать принятием законов

"Я считаю, что переговоры (вице-премьер-министра Украины - ред.) Павла Розенко (относительно украинско-польских отношений, в частности, закона об ИНП - ред.) были очень сложными, но конструктивными. То, что сегодня происходит в Польше - это желание путем принятия так называемых мемориальных законов создать особое восприятие своего прошлого, и ставить себя, если хотите, более белыми и пушистыми, чем других. Так не бывает. У нас есть прошлое, которое имело очень положительные моменты и стороны. Это - столетие, когда мы жили и развивались вместе. Это прошлое нельзя переписать путем принятия законов. Это прошлое можно понять и постичь только путем исторического диалога. Мы за этот исторический диалог, мы за то, чтобы хотя бы понять позицию друг друга, как я всегда говорю нашим польским друзьям, и я подчеркиваю, что этот диалог должен вестись с друзьями", - сказал П.Климкин.

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По словам министра, он готов "признать вину отдельных представителей Украины или отрядов, в том, что они делали на Волыни" или почтить память польских жертв и ждет такое же отношение от другой стороны.

Память и восприятие этой памяти, отметил министр, могут быть либо общими, либо государства будут "играть в политические игры, пытаясь построить свою собственную историческую реальность путем законов".

"Мы остались друзьями, у нас есть много общего, наши языки очень похожи. Но если мы начинаем споры, какой была наша история, и рисуем какие-то картины, необходимые для внутренних политических манипуляций, так мы дойдем до того, что будем спорить, у кого вареники лучше или пироги. И это на самом деле очень опасно", - подытожил он.

Напомним, 6 февраля вечером президент Польши А.Дуда подписал обновленный закон об Институте национальной памяти. 14 февраля он направил новый закон на рассмотрение в Конституционный суд.

Принятые парламентом Польши изменения в закон об ИНП, предусматривающие наказание за обвинения поляков в Холокосте, а также за пропаганду "бандеровской идеологии", вызвали широкий резонанс, в частности, в Израиле, США, а также в Украине.