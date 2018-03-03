Клімкін про відносини з Польщею: ми завжди були сильні, але зараз як ніколи
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час візиту до Польщі наголосив на особливих відносинах Києва і Варшави, вказавши, що вони завжди були сильні, але зараз як ніколи. Про це УНН повідомили у прес-службі МЗС України.
П.Клімкін під час візиту до Польщі у суботу відвідав село Павлокома, де у 1945 році загоном польської Армії Крайової розстріляно 366 українців. Міністр взяв участь у скорботних заходах з вшанування пам'яті українців, поклавши квіти до меморіалу загиблим у Павлокомі, що розташоване на греко-католицькому цвинтарі в центрі Павлокоми. На заході було більше тисячі присутніх.
"Кожен з 366, хто загинув тут, в Павлокомі, був частинкою України, і залишається частинкою України. Ми їх згадуємо і пам’ятаємо", - зазначив П.Клімкін.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Клімкін припустив, що ідею спекуляцій на польсько-українській історії "підсунули" спецслужби РФ
"Ми завжди були сильні, але зараз як ніколи. Ми цінуємо нашу історію. Нашу спільну історією з Польщею. Але нашою силою сьогодні ми завдячуємо тим, хто віддав свої життя за нашу свободу", - наголосив міністр на особливих відносинах України та Польщі
Міністр подякував воєводі Підкарпатського воєводства Польщі Еві Ленярт за участь у заході та підтримку.
"Вчора на Личаківському кладовищі мати Михайла Кварцяни, поляка, який загинув під Станицею Луганською сказала: "Залишайтеся людьми, будьте разом, воюйте до кінця". Для мене це заповіт", - зазначив П.Клімкін.
Воєвода Прикарпатського воєводства Польщі Ева Ленярт у своєму виступі зазначила: "Спільна пам'ять і вшанування жертв братовбивчого конфлікту зобов'язують нас до будови спільного майбутнього".
Меморіал загиблим українцям у селі Павлокома був урочисто відкритий 13 травня 2006 року у присутності президентів України Віктора Ющенка і Польщі Леха Качинського.