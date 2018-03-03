Клімкін про відносини з Польщею: ми завжди були сильні, але зараз як ніколи

КИЇВ. 3 березня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час візиту до Польщі наголосив на особливих відносинах Києва і Варшави, вказавши, що вони завжди були сильні, але зараз як ніколи. Про це УНН повідомили у прес-службі МЗС України.