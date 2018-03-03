Климкин об отношениях с Польшей: мы всегда были сильными, но сейчас как никогда
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время визита в Польшу отметил особые отношения Киева и Варшавы, указав, что они всегда были сильными, но сейчас как никогда. Об этом УНН сообщили в пресс-службе МИД Украины.
П.Климкин во время визита в Польшу в субботу посетил село Павлокома, где в 1945 году отрядом польской Армии Крайовой расстреляно 366 украинцев. Министр принял участие в траурных мероприятиях в память украинцев, возложив цветы к мемориалу погибшим в Павлокоме, расположенного на греко-католическом кладбище в центре Павлокомы. На мероприятии было более тысячи присутствующих.
"Каждый из 366, кто погиб здесь, в Павлокоме, был частью Украины, и остается частью Украины. Мы их вспоминаем и помним", - отметил П.Климкин.
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"Мы всегда были сильны, но сейчас как никогда. Мы ценим нашу историю. Нашу совместную историей с Польшей. Но нашей силой сегодня мы обязаны тем, кто отдал свои жизни за нашу свободу", - подчеркнул министр на особых отношениях Украины и Польши
Министр поблагодарил воеводу Подкарпатского воеводства Польши Эву Ленярт за участие в мероприятии и поддержку.
"Вчера на Лычаковское кладбище мать Михаила Кварцяного, поляка, погибшего под Станицей Луганской сказала: "Оставайтесь людьми, будьте вместе, воюйте до конца". Для меня это завещание", - отметил П.Климкин.
Воевода Прикарпатского воеводства Польши Эва Ленярт в своем выступлении отметила: "Общая память и памяти жертв братоубийственного конфликта обязывают нас к строению общего будущего".
Мемориал погибшим украинцам в селе Павлокома был торжественно открыт 13 мая 2006 года в присутствии президентов Украины Виктора Ющенко и Польши Леха Качиньского.