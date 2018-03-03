Климкин об отношениях с Польшей: мы всегда были сильными, но сейчас как никогда

КИЕВ. 3 марта. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время визита в Польшу отметил особые отношения Киева и Варшавы, указав, что они всегда были сильными, но сейчас как никогда. Об этом УНН сообщили в пресс-службе МИД Украины.