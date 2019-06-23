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Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки
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Клімкін про свою відставку: п’ять років – це достатньо

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 червня. УНН. Міністр закордонних справ Павло Клімкін вирішив, що 5 років перебування на посаді йому вистачить. Про це він заявив в інтерв’ю "5 каналу", передає УНН.

Клімкін про свою відставку: п’ять років – це достатньо

"У цьому є певна іронія, насправді, звичайно, по відношенню до нашої Ради, змішана з сарказмом. Мені, насправді, не можу сказати , що байдуже, але не критично. Два дні в одну сторону, тиждень в іншу сторону. Я, врешті-решт, вирішив, що 5 років вистачить, це цикл і цього достатньо. Має бути така ротація", - сказав Клімкін.

Нагадаємо, у Раді зареєстрували подання Президента про звільнення Клімкіна та призначення Пристайка

Як повідомляв УНН, Клімкін закликав народних депутатів підтримати його відставку

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