Клімкін про свою відставку: п’ять років – це достатньо
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Міністр закордонних справ Павло Клімкін вирішив, що 5 років перебування на посаді йому вистачить. Про це він заявив в інтерв’ю "5 каналу", передає УНН.
"У цьому є певна іронія, насправді, звичайно, по відношенню до нашої Ради, змішана з сарказмом. Мені, насправді, не можу сказати , що байдуже, але не критично. Два дні в одну сторону, тиждень в іншу сторону. Я, врешті-решт, вирішив, що 5 років вистачить, це цикл і цього достатньо. Має бути така ротація", - сказав Клімкін.
Нагадаємо, у Раді зареєстрували подання Президента про звільнення Клімкіна та призначення Пристайка.
Як повідомляв УНН, Клімкін закликав народних депутатів підтримати його відставку.