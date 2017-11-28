Клімкін порушить питання щодо ситуації із спостерігачем ОБСЄ на міністерській зустрічі у Відні

"Нам дуже допомагає ця місія. Якщо там (у СММ ОБСЄ - ред.) знайдеться хтось, хто поводить себе так, як він поводить, то це його особиста поведінка. І давайте заздалегідь не звинувачувати СММ ОБСЄ. А те, що там є люди, які поводять себе, як майже друзі до тих терористів, або там є люди, які намагаються вести себе не як повноправні члени місії, ми це знаємо, ми за цим слідкуємо, ми розмовляємо з керівництвом місії", - сказав він.

Клімкін розповів, що під час міністерської зустрічі ОБСЄ у Відні з цього приводу буде детально розмовляти з керівництвом ОБСЄ.

"Звичайно, відповідальність буде. Місія ОБСЄ і керівництво місії прийме правильне рішення", - переконаний міністр.

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