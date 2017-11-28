Климкин поднимет вопрос о ситуации с наблюдателем ОБСЕ на министерской встрече в Вене

"Нам очень помогает эта миссия. Если там (в СММ ОБСЕ - ред.) найдется кто-то, кто ведет себя так, как он ведет, то это его личное поведение. И давайте заранее не обвинять СММ ОБСЕ. А то, что там есть люди, которые ведут себя, как почти друзья до тех террористов, или там есть люди, которые пытаются вести себя не как полноправные члены миссии, мы это знаем, мы за этим следим, мы беседуем с руководством миссии", - сказал он.

Климкин рассказал, что во время министерской встречи ОБСЕ в Вене по этому поводу будет подробно разговаривать с руководством ОБСЕ.

"Конечно, ответственность будет. Миссия ОБСЕ и руководство миссии примет правильное решение", - убежден министр.

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