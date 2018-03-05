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Клімкін побачив “російські вуха” у нападі на Товариство угорської культури на Закарпатті

Клімкін побачив “російські вуха” у нападі на Товариство угорської культури на Закарпатті

Київ • УНН

 • 8641 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. Російській слід простежується в антиугорських настроях на Закарпатській області. Про це у своєму Twitter написав міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає УНН.

“Дякую поліції за активу роботу в Закарпатті. Всюди стирчать російські вуха, „привіт“ всім, хто спекулював на містичних антиугорських настроях. Не виключаю, що на цьому спроби дестабілізації не закінчаться”, — написав міністр, про розкриття нападів на Товариство угорської культури на Закарпатті.

Нагадаємо, раніше поліція повідомила, що обидва напади розкрито. Організатором підпалу будівлі Товариства угорської культури Закарпаття в Ужгороді є мешканець Придністров′я. За інформацією голови Національної поліції України Сергія Князєва, трьох осіб, причетних до нападу 27 лютого, затримали вчора — одного у Черкасах, ще двох у Кропивницькому.

УНН також стало відомо, що організатори намагалися залучити до підпалу угорського товариства закарпатських активістів, однак ті відмовилися. Виконавців першої спроби підпалити офіс Товариства угорської культури Закарпаття затримали правоохоронні органи Польщі. Двом полякам — членам праворадикальної місцевої організації — обрали запобіжний захід у вигляді 90 діб тримання під вартою.

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