Климкин увидел "русские уши" в нападении на Общество венгерской культуры в Закарпатье
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Российской след прослеживается в антивенгерских настроениях в Закарпатской области. Об этом в своем Twitter написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает УНН.
"Спасибо полиции за активную работу в Закарпатье. Повсюду торчат российские уши, "привет" всем, кто спекулировал на мистических антивенгерских настроениях. Не исключаю, что на этом попытки дестабилизации не закончатся", - написал министр, о раскрытии нападения на Общество венгерской культуры Закарпатья.
Дякую поліції за активу роботу в Закарпатті. Всюди стирчать російські вуха, «привіт» всім, хто спекулював на містичних антиугорських настроях. Не виключаю, що на цьому спроби дестабілізації не закінчаться.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 5 березня 2018 р.
Напомним, ранее полиция сообщила, что оба нападения раскрыто. Организатором поджога здания Общества венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде является житель Приднестровья. По информации председателя Национальной полиции Украины Сергея Князева, трех человек, причастных к нападению 27 февраля, задержали вчера - один в Черкассах, еще двое в Кропивницкому.
УНН также стало известно, что организаторы пытались привлечь к поджогу венгерского общества закарпатских активистов, однако те отказались. Исполнителей первой попытки поджечь офис Общества венгерской культуры Закарпатья задержали правоохранительные органы Польши. Двум полякам - членам праворадикальной местной организации - избрали меру пресечения в виде 90 суток содержания под стражей.