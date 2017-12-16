Клімкін обговорив з Генсеком ООН миротворчу місію на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін провів зустріч з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, під час якої було обговорено миротворчу місію на Донбасі та захист прав людини у окупованому РФ Криму. Про це повідомляє прес-служба постійного представництва України при Організації Об’єднаних Націй, передає УНН.
“Розпочалася зустріч Павла Клімкіна з Генеральним секретарем ООН А.Гутеррішем”, — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що під час зустрічі обговорювались питання миротворчої місії на Донбасі, захист прав людини в тимчасово окупованому Криму, а також співробітництво в гуманітарній сфері.
Як повідомляє прес-служба, під час зустрічі глава українського МЗС передав Генcеку ООН оригінал відкритого листа від імені Асоціації родичів політичних заручників Кремля та правозахисних і громадських організацій.
Окрім того, Клімкін звернувся до Гуттеріша з проханням сприяти звільненню українців, які незаконно утримуються під вартою в Росії.
Як повідомляв УНН, Клімкін наголосив на необхідності доступу лікарів до українських в’язнів в РФ.