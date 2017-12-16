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10 марта, 18:32 • 98397 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 101867 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 102224 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 116309 просмотра

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10 марта, 11:47 • 103302 просмотра

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10 марта, 09:12 • 105796 просмотра

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Климкин обсудил с Генсеком ООН миротворческую миссию в Донбассе

Климкин обсудил с Генсеком ООН миротворческую миссию в Донбассе

Киев  •  УНН

 • 15014 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, во время которой было обсуждено миротворческую миссию на Донбассе и защита прав человека в оккупированном РФ Крыму. Об этом сообщает пресс-служба постоянного представительства Украины при Организации Объединенных Наций, передает УНН.

“Началась встреча Павла Климкина с Генеральным секретарем ООН А.Гутерришем”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что во время встречи обсуждались вопросы миротворческой миссии на Донбассе, защита прав человека во временно оккупированном Крыму, а также сотрудничество в гуманитарной сфере.

Как сообщает пресс-служба, во время встречи глава украинского МИД передал Генcеку ООН оригинал открытого письма от имени Ассоциации родственников политических заложников Кремля и правозащитных и общественных организаций.

Кроме того, Климкин обратился к Гуттеришу с просьбой способствовать освобождению украинцев, незаконно содержащихся под стражей в России.

Как сообщал УНН, Климкин подчеркнул необходимость доступа врачей к украинским заключенным в РФ.

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