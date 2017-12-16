Климкин обсудил с Генсеком ООН миротворческую миссию в Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, во время которой было обсуждено миротворческую миссию на Донбассе и защита прав человека в оккупированном РФ Крыму. Об этом сообщает пресс-служба постоянного представительства Украины при Организации Объединенных Наций, передает УНН.
“Началась встреча Павла Климкина с Генеральным секретарем ООН А.Гутерришем”, — говорится в сообщении.
Отмечено, что во время встречи обсуждались вопросы миротворческой миссии на Донбассе, защита прав человека во временно оккупированном Крыму, а также сотрудничество в гуманитарной сфере.
Как сообщает пресс-служба, во время встречи глава украинского МИД передал Генcеку ООН оригинал открытого письма от имени Ассоциации родственников политических заложников Кремля и правозащитных и общественных организаций.
Кроме того, Климкин обратился к Гуттеришу с просьбой способствовать освобождению украинцев, незаконно содержащихся под стражей в России.
Как сообщал УНН, Климкин подчеркнул необходимость доступа врачей к украинским заключенным в РФ.