Климкин обсудил с Генсеком ООН миротворческую миссию в Донбассе

“Началась встреча Павла Климкина с Генеральным секретарем ООН А.Гутерришем”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что во время встречи обсуждались вопросы миротворческой миссии на Донбассе, защита прав человека во временно оккупированном Крыму, а также сотрудничество в гуманитарной сфере.

Как сообщает пресс-служба, во время встречи глава украинского МИД передал Генcеку ООН оригинал открытого письма от имени Ассоциации родственников политических заложников Кремля и правозащитных и общественных организаций.

Кроме того, Климкин обратился к Гуттеришу с просьбой способствовать освобождению украинцев, незаконно содержащихся под стражей в России.

Как сообщал УНН, Климкин подчеркнул необходимость доступа врачей к украинским заключенным в РФ.