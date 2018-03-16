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Клімкін не вірить, що польський сейм здатен зупинити закон про заборону “бандеризму”

Київ • УНН

 • 10275 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін сказав, що не вірить у те, що польський сейм здатен зупинити закон про заборону “бандеризму”. Таку думку він висловив в інтерв’ю BBC Україна, передає УНН.

“Я не вірю, що в сьогоднішній реальності польський сейм здатен цей закон зупинити. Така там внутрішньополітична атмосфера. Але маємо добитися, щоб правозастосування цього закону не загрожувало безпеці українців в Польщі. Це фундаментальне питання”, — сказав він.

Клімкін зазначив, що з цього приводу буде продовжено розмову з польськими колегами. Крім того, нагадав міністр, проти цього закону протестує не тільки Україна, а і Ізраїль, США, ЄС.

Як повідомляв УНН, прийняті парламентом Польщі зміни в закон про Інститут національної пам’яті передбачають покарання за звинувачення поляків у Голокості, а також за пропаганду “бандерівської ідеології”.

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