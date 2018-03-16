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Климкин не верит, что польский сейм способен остановить закон о запрете "бандеризма"

Климкин не верит, что польский сейм способен остановить закон о запрете "бандеризма"

Киев  •  УНН

 • 10274 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сказал, что не верит в то, что польский сейм способен остановить закон о запрете "бандеризму". Такое мнение он высказал в интервью BBC Украина, передает УНН.

"Я не верю, что в сегодняшней реальности польский сейм способен этот закон остановить. Такая там внутриполитическая атмосфера. Но должны добиться, чтобы правоприменение этого закона не угрожало безопасности украинцев в Польше. Это фундаментальный вопрос", - сказал он.

Климкин отметил, что по этому поводу будет продолжен разговор с польскими коллегами. Кроме того, напомнил министр, против этого закона протестует не только Украина, но и Израиль, США, ЕС.

Как сообщал УНН, принятые парламентом Польши изменения в закон об Институте национальной памяти предусматривают наказание за обвинения поляков в Холокосте, а также за пропаганду "бандеровской идеологии".

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