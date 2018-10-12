Клімкін назвав важливий аспект рішення Синоду щодо автокефалії

"Усі радіємо рішенню синода щодо Томоса. Але важливо не недооцінювати й інший аспект - повернення до канонічності всіх православних християн України. У цьому і є справжня духовна демократія. Всі ми є рівними перед Богом! Будем говорити один з одним на рівних, з повагою до себе і кожного", - зазначив Клімкін у Twitter.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Київський Патріархат закликав УАПЦ і УПЦ МП почати підготовку Об’єднавчого Собору

Напередодні ж голова МЗС зауважив, що "історія світового православ'я пишеться саме сьогодні, історія української духовності теж. На нашій, Богом даній, землі ми отримуємо те, що нам належить. Далі: рішучість та відповідальність".

Нагадаємо, 11 жовтня було оголошено рішення священного Синоду Константинопольського патріархату, відповідно до якого було підтверджено вже прийняте рішення про те, щоб Вселенський патріархат приступив до надання автокефалії Церкві України.