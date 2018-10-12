Климкин назвал важный аспект решения Синода относительно автокефалии

"Все радуемся решению синода относительно Томоса. Но важно не недооценивать и другой аспект - возвращение к каноничности всех православных христиан Украины. В этом и есть настоящая духовная демократия. Все мы равны перед Богом! Будем говорить друг с другом на равных, с уважением к себе и каждому", - отметил Климкин в Twitter.

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Накануне глава МИД отметил, что "история мирового православия пишется именно сегодня, история украинской духовности тоже. На нашей, Богом данной, земле мы получаем то, что нам принадлежит. Далее: решительность и ответственность".

Напомним, 11 октября было объявлено решение Священного Синода Константинопольского патриархата, согласно которому было подтверждено уже принятое решение о том, чтобы Вселенский патриархат приступил к предоставлению автокефалии Церкви Украины.