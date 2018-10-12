Климкин назвал важный аспект решения Синода относительно автокефалии

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 54008 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 115054 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 123053 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 162526 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 150927 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139568 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129947 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 177161 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118248 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141772 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Климкин назвал важный аспект решения Синода относительно автокефалии

Климкин назвал важный аспект решения Синода относительно автокефалии

Киев  •  УНН

 • 9814 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. Важным аспектом решения святого и священного Синода Константинопольского патриархата, который открывает путь к образованию в Украине единой поместной автокефальной Украинской православной церкви и к получению ею патриаршего и синодального Томоса об автокефалии, является и возвращение к каноничности всех православных христиан Украины, что важно не недооценивать. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает УНН.

"Все радуемся решению синода относительно Томоса. Но важно не недооценивать и другой аспект - возвращение к каноничности всех православных христиан Украины. В этом и есть настоящая духовная демократия. Все мы равны перед Богом! Будем говорить друг с другом на равных, с уважением к себе и каждому", - отметил Климкин в Twitter.

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Накануне глава МИД отметил, что "история мирового православия пишется именно сегодня, история украинской духовности тоже. На нашей, Богом данной, земле мы получаем то, что нам принадлежит. Далее: решительность и ответственность".

Напомним, 11 октября было объявлено решение Священного Синода Константинопольского патриархата, согласно которому было подтверждено уже принятое решение о том, чтобы Вселенский патриархат приступил к предоставлению автокефалии Церкви Украины.

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