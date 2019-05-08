Клімкін написав лист главам МЗС країн ЄС, НАТО і Великій сімці

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін написав лист керівникам зовнішньополітичних відомств країн Європейського Союзу, НАТО, "Великої сімки" та інших країн-партнерів, в якому офіційно закликає до розширення санаційного переліку щодо РФ за рахунок включення у нього паспортного кейсу. Про це під час брифінгу у Києві повідомила речниця МЗС України Катерина Зеленко, передає кореспондент УНН.

"Цей лист міністра закордонних справ України Павла Клімкіна керівникам зовнішньополітичних відомств країн Європейського Союзу, НАТО, групи 7 ("Великої сімки") та інших країн-партнерів. Йдеться фактично про структуроване викладення української позиції щодо незаконної паспортизації на окупованих територіях та пов’язаних з цим безпекових загроз, у тому числі з посиланням на аналогічні прецеденти в інших країнах", - сказала речниця.

З її слів, саме цим листом Україна "офіційно закликає країни-члени і партнерів до розширення санаційного переліку міжнародної протидії російській агресії за рахунок включення у нього паспортного кейсу".

"Ми розраховуємо на чітку і послідовну підтримку міжнародного співтовариства у питанні невизнання паспортів і їх правочинність. Тих паспортів, які будуть видаватись громадянам України в порушення норм міжнародного права і українського законодавства. Звичайно, вимагатимемо і працюватимемо над тим, щоб було розширено економічні та персональні санкції у відповідь на незаконні дії Кремля з видачі українським громадянам російських паспортів", - наголосила вона.

Нагадаємо, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання громадянства РФ для жителів ОРДЛО.

8 травня Уряд України ухвалив рішення про невизнання російських паспортів, виданих українським громадянам, які проживають на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей.

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