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Климкин написал письмо главам МИД стран ЕС, НАТО и Большой семерке

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КИЕВ. 8 мая. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал письмо руководителям внешнеполитических ведомств стран Европейского Союза, НАТО, "Большой семерки" и других стран-партнеров, в котором официально призывает к расширению санационного перечня по РФ за счет включения в него паспортного кейса. Об этом во время брифинга в Киеве сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко, передает корреспондент УНН.

"Это письмо министра иностранных дел Украины Павла Климкина руководителям внешнеполитических ведомств стран Европейского Союза, НАТО, группы 7 ("Большой семерки") и других стран-партнеров. Речь идет фактически о структурированном изложении украинской позиции относительно незаконной паспортизации на оккупированных территориях и связанных с этим угроз безопасности, в том числе со ссылкой на аналогичные прецеденты в других странах", - сказала пресс-секретарь.

По ее словам, именно этим письмом Украина "официально призывает страны-члены и партнеров к расширению санационного перечня международного противодействия российской агрессии за счет включения в него паспортного кейса".

"Мы рассчитываем на четкую и последовательную поддержку международного сообщества в вопросе непризнания паспортов и их законность. Тех паспортов, которые будут выдаваться гражданам Украины в нарушение норм международного права и украинского законодательства. Конечно, будем требовать и работать над тем, чтобы были расширены экономические и персональные санкции в ответ на незаконные действия Кремля по выдаче украинским гражданам российских паспортов", - подчеркнула она.

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей ОРДЛО.

8 мая Правительство Украины приняло решение о непризнании российских паспортов, выданных украинским гражданам, проживающим на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

Украинские Национальные Новости

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