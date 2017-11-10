Клімкін на Нацраді реформ представить концепцію законопроекту про дипслужбу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін в Національній раді реформ представить концепцію нового проекту Закону України "Про дипломатичну службу", передає УНН.
“...о 16:00 Міністр закордонних справ України @PavloKlimkin в Національній раді реформ представлятиме концепцію нового проекту Закону України “Про дипломатичну службу”, — йдеться у повідомленні МЗС України у Twitter.
Раніше Президент України Петро Порошенко анонсував засідання Національної ради реформ, під час якого зокрема, буде розглянуто питання щодо закону про захист співробітників дипломатичних служб.