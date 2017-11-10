Климкин на Нацсовете реформ представит концепцию законопроекта о дипслужбе
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Национальном совете реформ представит концепцию нового проекта Закона Украины "О дипломатической службе", передает УНН.
"... в 16:00 Министр иностранных дел Украины @PavloKlimkin в Национальном совете реформ будет представлять концепцию нового проекта Закона Украины "О дипломатической службе", - говорится в сообщении МИД Украины в Twitter.
Ранее Президент Украины Петр Порошенко анонсировал заседание Национального совета реформ, во время которого в частности, будет рассмотрен вопрос относительно закона о защите сотрудников дипломатических служб.