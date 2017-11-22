Клімкін: конфлікт в "ЛНР" може використовуватися для обмеження роботи ОБСЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Конфлікт між бандами в ОРЛО може використовуватися для обмеження роботи спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін перед засіданням Кабміну, передає кореспондент УНН.
"Це не тільки внутрішні розбори там між цими бандами – це також розбори між відповідними російськими спецслужбами. Це чітко доводить, що саме Росія там всім "рулить" і це ще один аргумент для міжнародного співтовариства", - сказав він.
Зі слів П.Клімкіна, українська сторона вбачає у цій ситуації загрозу цивільному населенню, українським громадянам, які там є і страждають під окупацією.
"Тому вчора на Воєнному кабінеті відбулась серйозна дискусія щодо можливих варіантів дій, в тому числі щодо взаємодії з міжнародними партнерами. Я вчора розмовляв з рядом партнерів із ОБСЄ, з ЄС… Звичайно, ми маємо також дивитися за безпекою нашої моніторингової місії ОБСЄ, оскільки ця ситуація може бути використана для того, щоб обмежити сферу їх діяльності", - сказав П.Клімкін.
Він наголосив, що ситуація дуже серйозна.
"Ми за ситуацією стежимо і головне, що вся ця ситуація підтверджує на 101%, що розмови Росії про те, що можна вести переговори з кимось на окупованих територіях – тотальна несинітниця, адже все перебуває під контролем Росії", - сказав голова МЗС.
Нагадаємо, 22 листопада була поширена інформація, що у центрі окупованого Луганська з'явилися озброєні люди. Це пов'язали з тим, що ватажок "ЛНР" Ігор Плотницький повідомив про відсторонення від посади "міністра внутрішніх справ" Ігоря Корнета. Водночас у "МВД республіки" заперечили заяви про відставку І.Корнета, назвавши їх чутками.