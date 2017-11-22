Клімкін: конфлікт в "ЛНР" може використовуватися для обмеження роботи ОБСЄ

"Це не тільки внутрішні розбори там між цими бандами – це також розбори між відповідними російськими спецслужбами. Це чітко доводить, що саме Росія там всім "рулить" і це ще один аргумент для міжнародного співтовариства", - сказав він.

Зі слів П.Клімкіна, українська сторона вбачає у цій ситуації загрозу цивільному населенню, українським громадянам, які там є і страждають під окупацією.

"Тому вчора на Воєнному кабінеті відбулась серйозна дискусія щодо можливих варіантів дій, в тому числі щодо взаємодії з міжнародними партнерами. Я вчора розмовляв з рядом партнерів із ОБСЄ, з ЄС… Звичайно, ми маємо також дивитися за безпекою нашої моніторингової місії ОБСЄ, оскільки ця ситуація може бути використана для того, щоб обмежити сферу їх діяльності", - сказав П.Клімкін.

Він наголосив, що ситуація дуже серйозна.

"Ми за ситуацією стежимо і головне, що вся ця ситуація підтверджує на 101%, що розмови Росії про те, що можна вести переговори з кимось на окупованих територіях – тотальна несинітниця, адже все перебуває під контролем Росії", - сказав голова МЗС.

Нагадаємо, 22 листопада була поширена інформація, що у центрі окупованого Луганська з'явилися озброєні люди. Це пов'язали з тим, що ватажок "ЛНР" Ігор Плотницький повідомив про відсторонення від посади "міністра внутрішніх справ" Ігоря Корнета. Водночас у "МВД республіки" заперечили заяви про відставку І.Корнета, назвавши їх чутками.