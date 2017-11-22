Климкин: конфликт в "ЛНР" может использоваться для ограничения работы ОБСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Конфликт между бандами в ОРЛО может использоваться для ограничения работы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин перед заседанием Кабмина, передает корреспондент УНН.
"Это не только внутренние разборки там между этими бандами - это также разборки между соответствующими российскими спецслужбами. Это четко доказывает, что именно Россия там всем "рулит" и это еще один аргумент для международного сообщества", - сказал он.
По словам П.Климкина, украинская сторона видит в этой ситуации угрозу гражданскому населению, украинским гражданам, которые там есть и страдают под оккупацией.
"Поэтому вчера на Военном кабинете состоялась серьезная дискуссия о возможных вариантах действий, в том числе по взаимодействию с международными партнерами. Я вчера разговаривал с рядом партнеров из ОБСЕ, с ЕС... Конечно, мы также должны следить за безопасностью нашей мониторинговой миссии ОБСЕ, поскольку эта ситуация может быть использована для того, чтобы ограничить сферу их деятельности", - сказал П.Климкин.
Он отметил, что ситуация очень серьезная.
"Мы за ситуацией следим и главное, что вся эта ситуация подтверждает на 101%, что разговоры России о том, что можно вести переговоры с кем-то на оккупированных территориях - тотальная чушь, ведь все находится под контролем России", - сказал глава МИД.
Напомним, 22 ноября была распространена информация, что в центре оккупированного Луганска появились вооруженные люди. Это связали с тем, что главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий сообщил об отстранении от должности "министра внутренних дел" Игоря Корнета. В то же время в "МВД республики" отрицали заявления об отставке И.Корнета, назвав их слухами.