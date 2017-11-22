Климкин: конфликт в "ЛНР" может использоваться для ограничения работы ОБСЕ

"Это не только внутренние разборки там между этими бандами - это также разборки между соответствующими российскими спецслужбами. Это четко доказывает, что именно Россия там всем "рулит" и это еще один аргумент для международного сообщества", - сказал он.

По словам П.Климкина, украинская сторона видит в этой ситуации угрозу гражданскому населению, украинским гражданам, которые там есть и страдают под оккупацией.

"Поэтому вчера на Военном кабинете состоялась серьезная дискуссия о возможных вариантах действий, в том числе по взаимодействию с международными партнерами. Я вчера разговаривал с рядом партнеров из ОБСЕ, с ЕС... Конечно, мы также должны следить за безопасностью нашей мониторинговой миссии ОБСЕ, поскольку эта ситуация может быть использована для того, чтобы ограничить сферу их деятельности", - сказал П.Климкин.

Он отметил, что ситуация очень серьезная.

"Мы за ситуацией следим и главное, что вся эта ситуация подтверждает на 101%, что разговоры России о том, что можно вести переговоры с кем-то на оккупированных территориях - тотальная чушь, ведь все находится под контролем России", - сказал глава МИД.

Напомним, 22 ноября была распространена информация, что в центре оккупированного Луганска появились вооруженные люди. Это связали с тем, что главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий сообщил об отстранении от должности "министра внутренних дел" Игоря Корнета. В то же время в "МВД республики" отрицали заявления об отставке И.Корнета, назвав их слухами.