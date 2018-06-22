Клімкін і Сійярто у Берегово вручили дипломи випускникам
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін та глава угорського МЗС Петер Сійярто взяли участь в урочистостях з нагоди вручення дипломів випускникам у Берегово. Про це Клімкін написав у Twitter, передає УНН.
“Спільно з угорським колегою П.Сіярто та Міністром освіти і науки Л.Гриневич беремо участь в урочистості вручення дипломів у Берегово. Саме ці випускники будуть втілювати нову інклюзивну європейську систему освіти на Закарпатті”, — написав міністр.
За його словами, необхідно допомагати, заохочувати і, врешті-решт, разом працювати з угорською громадою в Закарпатті, не лише у справах освіти.
Нагадаємо, під час зустрічі з угорським міністром закордонних справ міністр закордонних справ України планує відстоювати думку щодо необхідності вивчення української мови для угорської громади в Україні.