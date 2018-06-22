Климкин и Сийярто в Берегово вручили дипломы выпускникам
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и глава венгерского МИД Петер Сийярто приняли участие в торжествах по случаю вручения дипломов выпускникам в Берегово. Об этом Климкин написал в Twitter, передает УНН.
"Совместно с венгерским коллегой П.Сиярто и Министром образования и науки Л.Гриневич участвуем в торжестве вручения дипломов в Берегово. Именно эти выпускники будут воплощать новую инклюзивную европейскую систему образования на Закарпатье", - написал министр.
По его словам, необходимо помогать, поощрять и, в конце концов, вместе работать с венгерской общиной в Закарпатье, не только по делам образования.
Напомним, во время встречи с венгерским министром иностранных дел министр иностранных дел Украины планирует отстаивать мнение о необходимости изучения украинского языка для венгерской общины в Украине.