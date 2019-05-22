Клімкін і Пристайко домовились щодо подвійного громадянства для закордонних українців
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін і глава Місії України при НАТО Вадим Пристайко домовились продовжувати просувати тему подвійного громадянства для закордонних українців. Про це глава Клімкін написав на сторінці у Facebook, передає УНН.
“Вчора разом з Вадимом Пристайком дуже класно поговорили з делегацією Світового Конґресу Українців. Домовились продовжувати просувати тему подвійного громадянства для закордонних українців, які хочуть і готові допомагати реформувати Україну. При СКУ буде створено спеціальну юридичну групу, яка працюватиме над реалізацією цієї важливої для українців та України ініціативи”, — написав глава МЗС.
Як повідомляв УНН, раніше Вадим Пристайко заявив, що готовий очолити Міністерство закордонних справ, якщо отримає таку пропозицію.