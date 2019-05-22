Климкин и Пристайко договорились относительно двойного гражданства для иностранных украинцев

"Вчера вместе с Вадимом Пристайко очень классно поговорили с делегацией Всемирного Конгресса Украинцев. Договорились продолжать продвигать тему двойного гражданства для иностранных украинцев, которые хотят и готовы помогать реформировать Украину. При ВКУ будет создана специальная юридическую группа, которая будет работать над реализацией этой важной для украинцев и Украины инициативы ", - написал глава МИД.

Как сообщал УНН, ранее Вадим Пристайко заявил, что готов возглавить Министерство иностранных дел, если получит такое предложение.