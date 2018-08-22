Клімкін анонсував зустріч з головою МЗС Німеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін розповів про теми своєї розмови з главою МЗС Німеччини Гайко Маасом та анонсував зустріч з ним, передає кореспондент УНН.
“Ми детально обговорили питання безпеки, обмінялись думками про те, де ми знаходимось щодо миротворчої місії, оскільки ми з Куртом (Волкером - ред.) погодили загальну послідовність того, як це може виглядати. Ми таку ж послідовність погодили якраз і з німецькими, і з французькими друзями. Зараз ми говоримо про те, яким чином можна дуже активно, явним поштовхом просувати її в переговорах з Росією”, — сказав міністр.
За його словами, російська сторона постійно наголошує на власному розумінні політичних питань: “спочатку політика, потім все інше”. Клімкін зазначив, що міжнародні партнери розуміють, що “це — перекривлена послідовність, яка не може бути ані політично реалізована, ані емоційно, аніяк”.
“Є багато питань щодо Донбасу, але є й енергетична проблематика, „Північний потік“... Ми домовились найближчим часом зустрітись, адже це — теми, які мають бути обговорені дуже детально”, — додав міністр.
Як повідомляв УНН, у МЗС назвали можливу дату зустрічі в “нормандському форматі” на рівні міністрів.