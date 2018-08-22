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Климкин анонсировал встречу с главой МИД Германии

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 августа. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о теме своей беседы с главой МИД Германии Гайко Маасом и анонсировал встречу с ним, передает корреспондент УНН.

Климкин анонсировал встречу с главой МИД Германии

“Мы детально обсудили вопросы безопасности, обменялись мнениями о том, где мы находимся по миротворческой миссии, поскольку мы с Куртом (Волкером — ред.) согласовали общую последовательность того, как это может выглядеть. Мы такую ​​же последовательность согласовали раз и с немецкими, и с французскими друзьями. Сейчас мы говорим о том, каким образом можно очень активно, явным толчком продвигать ее в переговорах с Россией”, — сказал министр.

По его словам, российская сторона постоянно акцентирует на собственном смысле политических вопросов: “сначала политика, потом все остальное”. Климкин отметил, что международные партнеры понимают, что “это — искаженная последовательность, которая не может быть ни политически реализована, ни эмоционально, никак”.

“Есть много вопросов Донбасса, но есть и энергетическая проблематика, ”Северный поток“... Мы договорились в ближайшее время встретиться, ведь это — темы, которые должны быть обсуждены очень подробно”, — добавил министр.

Как сообщал УНН, в МИД назвали возможную дату встречи в “нормандском формате” на уровне министров.

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