Клімкін анонсував візит прем’єра Ізраїлю в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що до України з візитом прибуде прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу. Про це міністр написав на мікроблозі у Twitter після зустрічі з ізраїльським прем’єром, передає УНН.
“Прекрасна зустріч з Прем’єр-міністром Держави Ізраїль Беньяміном Нетаньягу. На нас очікує його візит і багато звершень у двосторонніх відносинах”, — зазначив він.
Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час українсько-ізраїльської комісії з економічного співробітництва обговорить допомогу українським громадянам, які працюють в Ізраїлі.