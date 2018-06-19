Клімкін анонсував візит прем’єра Ізраїлю в Україну

“Прекрасна зустріч з Прем’єр-міністром Держави Ізраїль Беньяміном Нетаньягу. На нас очікує його візит і багато звершень у двосторонніх відносинах”, — зазначив він.

Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час українсько-ізраїльської комісії з економічного співробітництва обговорить допомогу українським громадянам, які працюють в Ізраїлі.