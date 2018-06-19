Климкин анонсировал визит премьера Израиля в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что в Украину с визитом прибудет премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Об этом министр написал на микроблоге в Twitter после встречи с израильским премьером, передает УНН.
"Прекрасная встреча с Премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху. Нас ожидает его визит и много свершений в двусторонних отношениях", - отметил он.
Как сообщал УНН, министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время украинского-израильской комиссии по экономическому сотрудничеству обсудит помощь украинским гражданам, которые работают в Израиле.