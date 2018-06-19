Климкин анонсировал визит премьера Израиля в Украину

"Прекрасная встреча с Премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху. Нас ожидает его визит и много свершений в двусторонних отношениях", - отметил он.

Как сообщал УНН, министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время украинского-израильской комиссии по экономическому сотрудничеству обсудит помощь украинским гражданам, которые работают в Израиле.