Клімкін анонсував нові санкції щодо Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. У лютому 2018 року плануються нові міжнародні санкції проти Росії, зокрема вони будуть застосовані щодо російських бізнесменів. Про це заявив глава МЗС України Павло Клімкін в ефірі одного з українських телеканалів, передає УНН.
“Звісно, Росія тільки за останні два роки заблокувала сім резолюцій Ради безпеки ООН, наклавши вето. Але це означає, що ми маємо послідовно тиснути. Перше — це, звичайно, санкції. Вчора ЄС продовжив санкції. Як ви сказали, у лютому буде нова і дуже серйозна порція санкцій, оскільки вони стосуються в тому числі активів російських олігархів. І ми зараз розмовляємо, яким чином побудувати систему такого тиску”, — вказав міністр.
Також міністр відзначив важливість недавнього рішення Канади щодо надання Україні зброї.
Як повідомляв УНН, Клімкін наголосив на необхідності доступу лікарів до українських в’язнів в РФ.