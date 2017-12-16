Климкин анонсировал новые санкции против России
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. В феврале 2018 года планируются новые международные санкции против России, в частности они будут применены в отношении российских бизнесменов. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.
“Конечно, Россия только за последние два года заблокировала семь резолюций Совета безопасности ООН, наложив вето. Но это означает, что мы имеем последовательно давить. Первое — это, конечно, санкции. Вчера ЕС продлил санкции. Как вы сказали, в феврале будет новая и очень серьезная порция санкций, поскольку они касаются в том числе активов российских олигархов. И мы сейчас говорим, каким образом построить систему такого давления”, — отметил министр.
Также министр отметил важность недавнего решения Канады относительно предоставления Украине оружия.
Как сообщал УНН, Климкин подчеркнул необходимость доступа врачей к украинским заключенных в РФ.