Климкин анонсировал новые санкции против России

“Конечно, Россия только за последние два года заблокировала семь резолюций Совета безопасности ООН, наложив вето. Но это означает, что мы имеем последовательно давить. Первое — это, конечно, санкции. Вчера ЕС продлил санкции. Как вы сказали, в феврале будет новая и очень серьезная порция санкций, поскольку они касаются в том числе активов российских олигархов. И мы сейчас говорим, каким образом построить систему такого давления”, — отметил министр.

Также министр отметил важность недавнего решения Канады относительно предоставления Украине оружия.

Как сообщал УНН, Климкин подчеркнул необходимость доступа врачей к украинским заключенных в РФ.