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Кліматичний саміт в Глазго: українські урядовці та бізнес-лідери зустрілися, щоб обговорити сталу економіку

Київ • УНН

 • 17167 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. На панельній дискусії “Ukraine2030 — Journey to Green Transition”, яка відбулася в межах конференції СОР26 урядовці, експерти та бізнес-лідери обговорили ключові виклики, що стоять на шляху України до декарбонізації в промисловості, енергетиці, сільському господарстві та інших сферах української економіки, передає УНН.

Кліматичний саміт в Глазго: українські урядовці та бізнес-лідери зустрілися, щоб обговорити сталу економіку

В обговоренні прийняли участь заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів з питань європейської інтеграції України Ірина Ставчук, Голова правління UBTA Дмитро Лось, генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко, Голова правління спілки Global 100RE Ukraine, заступник голови правління МХП Олександр Домбровський та старший науковий співробітник і заступник директора програми з охорони навколишнього середовища та суспільства Ентоні Фроггатт.

Цитата

“Протягом наступного десятиліття зміни клімату все більше порушуватимуть наше життя. Кліматичні загрози, такі як посухи, повені та лісові пожежі вражатимуть нас сильніше та частіше.

Кліматичні ризики та наслідки зміни клімату для світової безпеки все частіше визнаються як проблеми, з якими необхідно боротися світовій спільноті”, — зазначив модератор панельної дискусії Тім Бентон.

Деталі

Зокрема учасників панельної дискусії турбувало питання, як створити сталу економіку в сільськогосподарській сфері. Відповідь на це питання знали представники українського агрохолдингу МХП, який впродовж вже багатьох років впроваджує іноваційні підходи для збереження клімату.

“МХП — міжнародна компанія. У нас величезна відповідальність і наша місія, до речі, в тому, щоб допомогти нагодувати світ і зберегти планету. В цілому, це одна з великих місій для нашої країни. Тому що Україна високотехнологічна й агроіндустріальна держава. Ми розуміємо, що світу і нам потрібно пройти трансформацію для реалізації моделі „зеленої“ економіки. І важливо вже зараз над цим працювати. В МХП ми вже активно реалізовуємо конкретні кроки, які полягають у впровадженні інновацій, використанні відновлювальної енергетики, реалізації моделі циркулярної економіки, використанні нових технологій енергоефективності”, — відповів Домбровський.

Він додав, що на сьогодні МХП експортує свою продукцію в 80 країн світу і в компанії працює понад 32 тисячі людей.

“Тобто це велика компанія, яка вносить величезний внесок в питання і продовольчої безпеки, і екологічної безпеки. І коли ми часто чуємо, що Україна сировинна держава, тому що ми експортуємо сировину, я вважаю, що це неправильно, тому що в нас є багато компаній, МХП зокрема, які на кожному етапі роблять додану вартість і експортують продукцію з високою доданою вартістю для того, щоб конкурувати на зовнішніх ринках. .”, - прокоментував він.

Продовольча, екологічна та енергетична безпека є ключовими елементами формули виживання людства та планети. Нашу місію компанії ми вбачаємо у вигляді внеску у вирішення питання

У МХП усвідомлюють, що понад 80 % викидів CO2 і проблема глобального потепління — це проблема використання брудної енергетики, тому в компанії прийняли рішення, що вони підуть шляхом зеленої трансформації.

“Амбітна ціль — до 2030 року стати корбононейтральною компанією. Завдання складне, але з нашої точки зору, ми можемо його реалізувати. Друге завдання, яке для нас важливе — ми у 2030 році хочемо бути енергетично незалежною компанією, тобто всі енергетичні ресурси, які потрібні для власного виробництва ми хочемо і будемо добувати в середині компанії”, — наголосив він.

Довідка

Конференція ООН зі зміни клімату організована Великобританією та Італією і пройде 31 жовтня —12 листопада 2021 року в Глазго.

1 листопада проводиться захід “Україна 2030: шлях до зеленої трансформації”.

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