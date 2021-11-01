Климатический саммит в Глазго: украинские чиновники и бизнес-лидеры встретились, чтобы обсудить устойчивую экономику

В обсуждении приняли участие заместитель Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов по вопросам европейской интеграции Украины Ирина Ставчук, Председатель правления UBTA Дмитрий Лось, генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко, Председатель правления союза Global 100RE Ukraine, заместитель председателя правления МХП Александр Домбровский и старший научный сотрудник и заместитель директора программы по охране окружающей среды и общества Энтони Фроггатт.

Цитата

“в течение следующего десятилетия изменения климата будут все больше нарушать нашу жизнь. Климатические угрозы, такие как засухи, наводнения и лесные пожары будут поражать нас сильнее и чаще.

Климатические риски и последствия изменения климата для мировой безопасности все чаще признаются как проблемы, с которыми необходимо бороться мировому сообществу”, — отметил модератор панельной дискуссии Тим Бентон.

Детали

В Частности участников панельной дискуссии волновал вопрос, как создать устойчивую экономику в сельскохозяйственной сфере. Ответ на этот вопрос знали представители украинского агрохолдинга МХП, который на протяжении уже многих лет внедряет инновационные подходы для сохранения климата.

“МХП-международная компания. У нас огромная ответственность и наша миссия, кстати, в том, чтобы помочь накормить мир и сохранить планету. В целом, это одна из самых больших миссий для нашей страны. Потому что Украина высокотехнологичное и агроиндустриальное государство. Мы понимаем, что миру и нам нужно пройти трансформацию для реализации модели „зеленой“ экономики. И важно уже сейчас над этим работать. В МХП мы уже активно реализуем конкретные шаги, которые заключаются во внедрении инноваций, в использовании возобновляемой энергетики, в реализации модели циркулярной экономики, использовании новых технологий энергоэффективности”, — ответил Домбровский.

Он добавил, что на сегодня МХП экспортирует свою продукцию в 80 стран мира и в компании работает более 32 тысяч человек.

“То есть это крупная компания, которая вносит огромный вклад в вопросы и продовольственной безопасности, и экологической безопасности. И когда мы часто слышим, что Украина сырьевое государство, потому что мы экспортируем сырье, я считаю, что это неправильно, потому что у нас есть много компаний, МХП в частности, которые на каждом этапе делают добавленную стоимость и экспортируют продукцию с высокой добавленной стоимостью для того, чтобы конкурировать на внешних рынках”, — прокомментировал он.

Продовольственная, экологическая и энергетическая безопасность являются ключевыми элементами формулы выживания человечества и планеты. Нашу миссию компании мы видим в виде вклада в решение вопроса

В МХП осознают, что более 80 % выбросов CO2 и проблема глобального потепления — это проблема использования грязной энергетики, поэтому в компании приняли решение, что они пойдут путем зеленой трансформации.

“Амбициозная цель — к 2030 году стать корбононейтральной компанией. Задача сложная, но с нашей точки зрения, мы можем ее реализовать. Вторая задача, которая для нас важна — мы в 2030 году хотим быть энергетически независимой компанией, то есть все энергетические ресурсы, которые нужны для собственного производства мы хотим и будем добывать внутри компании”, — подчеркнул он.

Справка

Конференция ООН по изменению климата организованная Великобританией и Италией и пройдет 31 октября −12 ноября 2021 года в Глазго.

1 ноября проводится мероприятие “Украина 2030: путь к зеленой трансформации”.